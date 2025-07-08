Reuters: Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року. З ним Китай відвідає делегація провідних бізнес-керівників.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.
Як повідомила особа, яка знає про підготовку візиту, китайські компанії сподіваються інвестувати більше в Німеччину, і візит Мерца може бути використаний для відновлення відносин після попередньої напруженості з Берліном.
Ймовірно, візит може відбутися вже в жовтні, але деталі можуть змінитися.
Наразі Мерц займає жорстку публічну позицію щодо Китаю, водночас уникаючи повномасштабного протистояння. Раніше цього року він підкреслив занепокоєння щодо близькості Китаю до Росії.
В свою чергу лідер Китаю Сі закликав Мерца поглибити співпрацю та спільно сприяти економічній глобалізації.
- У Німеччині звинуватили Китай у застосуванні лазерної зброї по німецькому літаку, що патрулював Червоне море. Сьогодні посла Китаю викликали до Міністерства закордонних справ з цього питання.