Reuters: Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року. З ним Китай відвідає делегація провідних бізнес-керівників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Як повідомила особа, яка знає про підготовку візиту, китайські компанії сподіваються інвестувати більше в Німеччину, і візит Мерца може бути використаний для відновлення відносин після попередньої напруженості з Берліном.

Ймовірно, візит може відбутися вже в жовтні, але деталі можуть змінитися.

Наразі Мерц займає жорстку публічну позицію щодо Китаю, водночас уникаючи повномасштабного протистояння. Раніше цього року він підкреслив занепокоєння щодо близькості Китаю до Росії.

В свою чергу лідер Китаю Сі закликав Мерца поглибити співпрацю та спільно сприяти економічній глобалізації.