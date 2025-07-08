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Reuters: Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року

Разом з Мерцем Китай відвідає делегація провідних бізнес-керівників.

Reuters: Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше відвідає Китай пізніше цього року. З ним Китай відвідає делегація провідних бізнес-керівників.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Як повідомила особа, яка знає про підготовку візиту, китайські компанії сподіваються інвестувати більше в Німеччину, і візит Мерца може бути використаний для відновлення відносин після попередньої напруженості з Берліном.

Ймовірно, візит може відбутися вже в жовтні, але деталі можуть змінитися.

Наразі Мерц займає жорстку публічну позицію щодо Китаю, водночас уникаючи повномасштабного протистояння. Раніше цього року він підкреслив занепокоєння щодо близькості Китаю до Росії.

В свою чергу лідер Китаю Сі закликав Мерца поглибити співпрацю та спільно сприяти економічній глобалізації.
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