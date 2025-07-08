Нові департаменти, зокрема по роботі з українцями за кордоном: у МЗС затвердили нову структуру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга затвердив нову структуру МЗС. Рішення ухвалили на засіданні Колегії, роботу якої відновили, повідомив він у Facebook.

На думку міністра, тепер структура МЗС – це структура сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави. Але також – і міністерства країни, в якій триває війна.

Серед основних змін – переформатування департаменту стосовно ЄС і НАТО на два окремі напрямки, зміна функцій заступників міністра та створення нових управлінь. Також у МЗС з’явиться окремий департамент по роботі з українцями за кордоном. Раніше журналісти УП писали, що в разі переформатування уряду міністерство національної єдності, яке очолює підозрюваний у корупції Олексій Чернишов, можуть ліквідувати, а функції передати до МЗС.

Також в оновленому МЗС:

замість департаменту “роззброєння” з’явився Департамент міжнародної безпеки та оборони України. “Назавжди у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово «роззброєння». Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України”, – прокоментував Андрій Сибіга.

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Серед регіональних департаментів тепер будуть перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Управління США та Канади від’єднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну.

Функціональний розподіл заступників. “Відтепер у нас будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра – CDTO з цифровізації. “Важливо, що спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) «відʼєднуються» в окремий департамент. Це правильно і з точки зору навантаження (разом ці дві групи — понад 70 країн), і з точки зору коректного розподілу на арабські та африканські країни”, – додав міністр.

Будуть деякі нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. “Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник”, – повідомив Сибіга.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

Буде окреме управління санкційної політики. Раніше це питання було розподілене між кількома різними департаментами.

Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

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Буде окреме управління НАТО. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент, але тепер будуть департамент Євросоюзу та управління НАТО. Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО, як очікується, додасть нового імпульсу інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі.

Буде окремий департамент, який акцентуватиме увагу на українцях за кордоном. “Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер ми створюємо окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Це свідчення важливої ролі та пріоритетності розвитку звʼязків і взаємодії зі глобальною українською спільнотою”, – сказав Сибіга.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

Державна установа “Український інститут” отримає нову роль, а Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка хочуть перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

“Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту”, – додав Сибіга.

Скасований поділ на позначені цифрами територіальні департаменти. Раніше позначки були як у російському МЗС. В європейських зовнішньополітичних відомствах департаменти називаються змістовно, відповідно до назв регіонів. Тепер так буде і в МЗС України.

“Всі ці рішення є результатом ретельної та системної роботи. Вони продиктовані потребами воєнного часу. Йдеться про ефективний розподіл функцій, чітке розподілення ресурсів, правильні пріоритети та приведення структури до найкращих європейських і світових практик. Я вдячний своїй команді за підготовку цих важливих трансформацій. Українська дипломатія воєнного часу буде спиратися на нову та ефективну структуру та якість роботи задля досягнення результатів для країни”, – прокоментував міністр.