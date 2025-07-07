Кабмін просить Комісію з добору директора БЕБ повторно подати кандидатури на цю посаду

Кабмін на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору директора БЕБ щодо призначення на посаду.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії”, - йдеться у повідомленні.

В уряді запевнили, що вивчили додаткові матеріали, надані зокрема СБУ, які стосуються питань нацбезпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

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Таким чином Кабмін вирішив не затверджувати на посаді директора БЕБ Олександра Цивінського, раніше обраного на конкурсі.