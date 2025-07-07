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Кабмін просить Комісію з добору директора БЕБ повторно подати кандидатури на цю посаду

Це рішення члени Кабміну прийняли одноголосно.

Кабмін просить Комісію з добору директора БЕБ повторно подати кандидатури на цю посаду
Олександр Цивінський
Фото: Скріншот відео

Кабмін на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору директора БЕБ щодо призначення на посаду.

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Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії”, - йдеться у повідомленні.

В уряді запевнили, що вивчили додаткові матеріали, надані зокрема СБУ, які стосуються питань нацбезпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

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Таким чином Кабмін вирішив не затверджувати на посаді директора БЕБ Олександра Цивінського, раніше обраного на конкурсі

  • Кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість українські урядовці виступали за інших претендентів – детективів Михайла Буртового та Олега Борисенка, по три голоси.

  • Цивінський – чинний детектив Національного антикорбюро, він працює там з 2015 року. Керує 3-им підрозділом детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Він брав участь в резонансному розслідуванні про корупцію в будівельній сфері Києва "Чисте місто". 

  • Цивінський казав, що не спілкується з батьком, який мешкає в Росії. Центр протидії корупції стверджує, що він проходив усі перевірки, необхідні для доступу до державної таємниці. 

  • БЕБ уже тривалий час не має повноцінного директора – з квітня 2023. Там постійно змінюються т.в.о.

  • У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). У квітні 2023 року Кабмін звільнив Мельника за власним бажанням.

  • У лютому минулого року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. У квітні 2024 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ.
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