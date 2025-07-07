Кабмін просить Комісію з добору директора БЕБ повторно подати кандидатури на цю посаду

Кабмін на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору директора БЕБ щодо призначення на посаду.
Про це повідомила пресслужба Кабміну.
“Члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії”, - йдеться у повідомленні.
В уряді запевнили, що вивчили додаткові матеріали, надані зокрема СБУ, які стосуються питань нацбезпеки та містять відповідні безпекові оцінки.
Таким чином Кабмін вирішив не затверджувати на посаді директора БЕБ Олександра Цивінського, раніше обраного на конкурсі.
- Кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість українські урядовці виступали за інших претендентів – детективів Михайла Буртового та Олега Борисенка, по три голоси.
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Цивінський – чинний детектив Національного антикорбюро, він працює там з 2015 року. Керує 3-им підрозділом детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Він брав участь в резонансному розслідуванні про корупцію в будівельній сфері Києва "Чисте місто".
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Цивінський казав, що не спілкується з батьком, який мешкає в Росії. Центр протидії корупції стверджує, що він проходив усі перевірки, необхідні для доступу до державної таємниці.
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БЕБ уже тривалий час не має повноцінного директора – з квітня 2023. Там постійно змінюються т.в.о.
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У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). У квітні 2023 року Кабмін звільнив Мельника за власним бажанням.
- У лютому минулого року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. У квітні 2024 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ.