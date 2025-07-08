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Суспільне: Зеленський повідомив Маркаровій, що звільнить її з посади посла в США

За даними журналістів, кандидатуру наступника ще не визначили, як і те, яку посаду запропонують Маркаровій. 

Суспільне: Зеленський повідомив Маркаровій, що звільнить її з посади посла в США
Оксана Маркарова
Фото: unn.ua

За даними Суспільного, президент Володимир Зеленський поінформував посла України в США Оксану Маркарову про намір звільнити її. Але запропонував залишитися в команді після цього, повідомило джерело журналістів у Офісі президента. 

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Посаду, яку запропонують Маркаровій, ще не визначили. Консультації з міністром закордонних справ вже провели.

"Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене", – повідомили журналісти.

Заміну посла український президент обговорював з американським колегою під час минулої телефонної розмови. За даними журналістів, Зеленський озвучив Дональду Трампу кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину і міністра енергетики Германа Галущенка. Цю інформацію підтвердили журналісти Bloomberg і Суспільного. 

Стефанішина, коментуючи це, в ефірі телебачення сказала, що з нею можливе призначення послом до Штатів не обговорювали. 

У медіа називали ще одне прізвище в списку ймовірних кандидатів у посли: нинішнього міністра культури Миколу Точицького. 

  • Незадоволення нинішнім послом в Україні у США висловлювали ще у вересні, до перемоги на виборах Дональда Трампа. Тоді, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, республіканцям не сподобалося відвідування українцями збройного заводу. Це розцінили як агітацію за суперників-демократів. 
  • Спікер палати представників вимагав від Києва звільнити Маркарову. Зеленський сказав, що з ним це обговорювати не буде. 

Оксана Маркарова є послом України в США з лютого 2021-го року. До цього вона керувала міністерство фінансів і входила до наглядових рад банків. 

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