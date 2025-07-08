Сибіга про заміну посла у США Маркарової: ротації — це «нове дихання» для дипломатії

"Бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20", - розповів глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи заміну посла у США Оксани Маркарової, сказав, що ротації послів – це «нове дихання» для дипломатії, передає «Суспільне».

«Оксана Маркарова надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата, є ротаційний цикл. І я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20», — сказав міністр.

Сибіга назвав Маркарову однією з найбільш успішних українських послів. Він додав, що буде майже два десятки указів про заміну керівників українських закордонних установ.

«Всі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти і бути в реаліях країни, що воює», — сказав глава МЗС.