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Сибіга про заміну посла у США Маркарової: ротації — це «нове дихання» для дипломатії

"Бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20", - розповів глава МЗС.

Сибіга про заміну посла у США Маркарової: ротації — це «нове дихання» для дипломатії
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи заміну посла у США Оксани Маркарової, сказав, що ротації послів – це «нове дихання» для дипломатії, передає «Суспільне».

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«Оксана Маркарова надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата, є ротаційний цикл. І я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20», — сказав міністр.

Сибіга назвав Маркарову однією з найбільш успішних українських послів. Він додав, що буде майже два десятки указів про заміну керівників українських закордонних установ.

«Всі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти і бути в реаліях країни, що воює», — сказав глава МЗС.

  • За інформацією Суспільного, Зеленський поінформував Маркарову про намір звільнити її та запропонував залишитися в команді. 
  • Заміну посла український президент обговорював з американським колегою під час минулої телефонної розмови. Зеленський озвучив Трампу кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину і міністра енергетики Германа Галущенка.
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