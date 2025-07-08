Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Про це йдеться в указі президента України №469/2025
“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" […] увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — Генерального прокурора”, - йдеться у документі.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 8 липня.
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17 червня Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України за поданням президента. 21 червня президент Зеленський підписав указ про його призначення.
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В кінці червня Кравченко анонсував аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.
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Більше про Руслана Кравченка – в публічному інтерв'ю із ним "Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати".