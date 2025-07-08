Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Про це йдеться в указі президента України №469/2025

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" […] увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — Генерального прокурора”, - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 8 липня.