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Зеленський змінив склад РНБО

До складу РНБО введено генпрокурора Руслана Кравченка.

Зеленський змінив склад РНБО
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

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Про це йдеться в указі президента України №469/2025

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" […] увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — Генерального прокурора”, - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 8 липня.
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