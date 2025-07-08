Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення - за парламентом

Президент нагадав, що в Раді вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Петицію підтримали понад 25 тисяч українців.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Президент подякував авторам і підписантам петиції та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.

Зеленський нагадав, що в парламенті вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з ним, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту.

Президент також повідомив, що пропозиції, викладені в петиції, направлено до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту.