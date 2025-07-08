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Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення - за парламентом

Президент нагадав, що в Раді вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт.

Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення - за парламентом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Петицію підтримали понад 25 тисяч українців.

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Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Президент подякував авторам і підписантам петиції та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.

Зеленський нагадав, що в парламенті вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з ним, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту.

Президент також повідомив, що пропозиції, викладені в петиції, направлено до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту. 

  • У листопаді минулого року  кілька народних депутатів з фракцій "Голос" і "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно.  Автори заявили, що мета - не лише зняти застарілі радянські репресивні статті про обмеження приватної свободи, а й уможливити додаткові надходження до бюджету від українських акторів платформи OnlyFans, інших вебкамів і сайтів. Як саме депутати мають намір декриміналізувати порнографію та чому це актуально під час війни — в матеріалі LB.ua "Порно буде в законі?".
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