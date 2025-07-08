Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно: рішення - за парламентом

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Петицію підтримали понад 25 тисяч українців.
Про це йдеться на сайті електронних петицій.
Президент подякував авторам і підписантам петиції та нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.
Зеленський нагадав, що в парламенті вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з ним, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту.
Президент також повідомив, що пропозиції, викладені в петиції, направлено до парламенту для врахування під час розгляду цього законопроєкту.
- У листопаді минулого року кілька народних депутатів з фракцій "Голос" і "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно. Автори заявили, що мета - не лише зняти застарілі радянські репресивні статті про обмеження приватної свободи, а й уможливити додаткові надходження до бюджету від українських акторів платформи OnlyFans, інших вебкамів і сайтів. Як саме депутати мають намір декриміналізувати порнографію та чому це актуально під час війни — в матеріалі LB.ua "Порно буде в законі?".