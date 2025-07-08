Двоє людей на Херсонщині поранені від російських атак

На Херсонщині – ще двоє потерпілих від російських обстрілів.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Так, близько 14:30 російські військові атакували цивільне авто у Білозерці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік. Потерпілого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.
Згодом у Бериславі під удар російського безпілотника потрапив житель.
Він отримав вибухову травму та перелом плечової кістки. Потерпілого теж забрали до лікарні.
- Того ж дня через ворожі обстріли постраждали двоє людей у Херсоні.
- Вранці російська армія скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув.