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Двоє людей на Херсонщині поранені від російських атак

Ворог використав безпілотники.

Двоє людей на Херсонщині поранені від російських атак
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

На Херсонщині – ще двоє потерпілих від російських обстрілів.

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Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, близько 14:30 російські військові атакували цивільне авто у Білозерці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік. Потерпілого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Згодом у Бериславі під удар російського безпілотника потрапив житель. 

Він отримав вибухову травму та перелом плечової кістки. Потерпілого теж забрали до лікарні.

  • Того ж дня через ворожі обстріли постраждали двоє людей у Херсоні.
  • Вранці російська армія скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув.
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