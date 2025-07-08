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15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував у Державному космічному агентстві

Дружина зрадника проживає в Ростові-на-Дону і співпрацює із росіянами.

15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував у Державному космічному агентстві
СБУ
Фото: СБУ

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агента ФСБ, який працював у Державному космічному агентстві України та передавав ворогу секретні дані. 

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Про це повідомила Служба безпеки.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали зрадника навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала посадовця дистанційно у 2024 році через його дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Зловмисник мав доступ до секретної інформації, зокрема, до супутникових знімків та даних про розташування стратегічних підприємств. ФСБ цікавили відомості про локації заводів, які виготовляють системи навігації та високоточне озброєння, а також про військові склади.

Слідство встановило, що посадовець погодився співпрацювати з ФСБ за гроші і планував виїзд до Росії після виходу на пенсію у 2025 році. Під час обшуку в нього вилучили телефон з доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді.

  • Того ж дня СБУ розповіла про затримання глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Зрадником виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони України.
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