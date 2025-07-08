СБУ затримала підполковника запасу Сил оборони, який шпигував для ворога на Сумщині

Після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він згодом пішов на співпрацю з ворогом.

На Сумщині затримали глибоко законспірованого агента фсб, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Зрадником виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони України.

Як повідомили у СБУ, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він згодом пішов на співпрацю з ворогом.

З урахуванням військового звання та бойового досвіду агента, його вербуванням займався один з керівників прикордонного управління фсб. За це російський спецслужбіст отримав генеральське звання.

Зрадник входив до складу агентурної мережі фсб, яку було нейтралізовано у квітні цього року на Сумщині. Тоді співробітники СБУ затримали росіянина та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району.

Агент-підполковник діяв окремо від інших. Він збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій. Для цього фігурант "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.

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Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових.

Завданням агента було виявити "однодумців" серед своїх знайомих. Подальше вербування "кандидатів" мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних "співбесід", фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу в РФ.

Співробітники СБУ затримали агента на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучили телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.