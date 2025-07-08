Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Затримали львів'янина, який втринадцяте намагався незаконно виїхати з України

З листопада 2024 року він "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Затримали львів'янина, який втринадцяте намагався незаконно виїхати з України
Затриманий порушник кордону
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як розповіли у ДПСУ, прикордонники, які оглядали вантажівку, помітили невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Той не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

Юнак розповів, що через матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. 

Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. 

Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали, його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". 

Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies