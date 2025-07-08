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Через шторм на Закарпатті та за кордоном затримуються потяги "Укрзалізниці"

Негода внесла корективи у внутрішні та міжнародні рейси.

Через шторм на Закарпатті та за кордоном затримуються потяги "Укрзалізниці"
Фото: Вікіпедія

"Укрзалізниця" у Telegram повідомила про затримку низки потягів через штормові погодні умови на Закарпатті та у сусідніх з Україною Словаччині та Угорщині.

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Поїзди 143/750 з Відня та Будапешта, а також 617/964 з Братислави затримані закордонними залізничними операторами. Пасажирів з Дебрецена та Кошице доправлять до кордону резервними автобусами, після чого у Чопі їх забере поїзд 28. Відбувається координація між диспетчерами трьох країн для визначення часу відправлення. 

Через негоду пошкоджень зазнала контактна мережа у Баркасові та Сколе. Через це з відхиленням від графіку рухатимуться поїзди 9 Київ-Будапешт, 82 Чоп-Київ, 14 Солотвино - Київ, 38 Мукачево - Одеса, 749 Київ - Чоп з безпересадковими вагонами до Відня. 

 

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