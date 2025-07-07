Головне за понеділок, 7 липня: атака на Харків, бої на Покровському напрямку, авіатранспортний колапс в Росії

Бойові дії на Донеччині, 97 бойових зіткнень, ворожі обстріли, причини вибухів у Житомирі. Яким запам’ятається 1230-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 7 липня загальна кількість бойових зіткнень становила 97.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 липня – в новині.

Харків знову був під атакою дронів. У місті – численні пошкодження.

Загинула жінка, яка отримала поранення.

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Більше інформації – в новині.

У Сумському районі російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, унаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

За інформацією Міненерго, сьогодні ввечері російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання.

Наразі близько 23 000 абонентів знеструмлено. Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів міста в найкоротші терміни.

Вибухи у населеному пункті Березина (біля Житомира), унаслідок яких загинули та постраждали люди, сталися через незаконне виготовлення вибухівки, повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція України.

"За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами вже пʼятьом особам: двом керівникам підприємств та трьом працівникам одного із них (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України)", — ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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Йдеться про вибух 2 липня на складі промислового підприємства в селі Березина Глибочицької громади. Унаслідок цього 2 осіб загинули, ще 83 — постраждали, з них 8 неповнолітніх. Пошкоджено понад 100 домоволодінь, 3 автозаправні комплекси, близько 20 транспортних засобів.

Докладніше – в новині.

Сили оборони вдарили по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області.

На підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для "Шахедів".

Більше інформації – в новині.

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників, призвів до затримки майже двох тисяч рейсів, повідомляють росЗМІ.

Обмеження перш за все торкнулися московського аеропорту "Шереметьєво", петербурзького "Пулкова" і нижегородського "Чкалова".

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У "Пулкові" затримали понад сотню рейсів, ще вісім скасовано. Аеропорт планує стабілізувати розклад до кінця дня понеділка з частковим перенесенням рейсів на вівторок.

Порушення в графіку зафіксовані також у Челябінську та Єкатеринбурзі.

За оцінками джерел видання "Комерсант", загальна шкода від колапсу може досягти 20 мільярдів рублів.

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