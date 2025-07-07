Росіяни поранили чоловіка у Марганецькій громаді Нікопольського району

Російська окупаційна армія продовжує атакувати мирне населення Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“У Марганецькій громаді Нікопольського району постраждав 36-річний чоловік”, - написав Лисак.
Він уточнив, що чоловік отримав поранення через атаку FPV-дроном, його шпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ударом росіян також була понівечена оселя.
Крім того, загарбники б'ють безпілотниками по Синельниківському району - Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.
Внаслідок ударів армії РФ там сталося кілька пожеж, були пошкоджені приватні будинки, авто.
- Упродовж дня російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Відомо про пошкодження та постраждалого.