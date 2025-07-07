Росіяни поранили чоловіка у Марганецькій громаді Нікопольського району

Наслідки удару росіян по Дніпропетровщині 7 липня 2025 року

Російська окупаційна армія продовжує атакувати мирне населення Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Марганецькій громаді Нікопольського району постраждав 36-річний чоловік”, - написав Лисак.

Він уточнив, що чоловік отримав поранення через атаку FPV-дроном, його шпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Ударом росіян також була понівечена оселя.

Крім того, загарбники б'ють безпілотниками по Синельниківському району - Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.

Внаслідок ударів армії РФ там сталося кілька пожеж, були пошкоджені приватні будинки, авто.