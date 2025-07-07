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На Харківщині російський дрон атакував авто волонтерів

Волонтери прибули у Куп'янський район для евакуації цивільних.

На Харківщині російський дрон атакував авто волонтерів
Фото: скріншот

Російські окупанти атакували дроном евакуаційний автомобіль у Куп'янському районі Харківської області. 

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Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці знайшли відео, де зафіксована атака, під час моніторингу соцмереж 7 липня.

Волонтери прибули у Куп'янський район для евакуації мешканців прифронтової території та потрапили під обстріл. У результаті влучання пошкоджено автомобіль волонтерів.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

"Поліція закликає евакуюватися з небезпечних районів! Якщо ви або ваші знайомі прийняли рішення евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації або за номером 102", — ідеться у повідомленні.

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