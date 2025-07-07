Вибухи біля Житомира: на одному з підприємств налагодили незаконне виробництво вибухівки

За фактами вибухів у Житомирській області підозри отримали п’ять чоловіків.

Вибухи у населеному пункті Березина (біля Житомира), унаслідок яких загинули та постраждали люди, сталися через незаконне виготовлення вибухівки.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція України.

"За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами вже пʼятьом особам: двом керівникам підприємств та трьом працівникам одного із них (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України)", — ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Фото: Нацполіція

Йдеться про вибух 2 липня на складі промислового підприємства в селі Березина Глибочицької громади. Унаслідок цього 2 осіб загинули, ще 83 — постраждали, з них 8 неповнолітніх. Пошкоджено понад 100 домоволодінь, 3 автозаправні комплекси, близько 20 транспортних засобів.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

Фото: Офіс генпрокурора

Підприємство функціонувало без наявності жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів — у безпосередній близькості до житлових будинків.

Через порушення встановлених законом правил і норм під час виготовлення й зберігання вибухових речовин сталося загоряння, що призвело до детонації та подальших вибухів.

У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцями проживання посадовців і засновників підконтрольних підприємств.

Правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.