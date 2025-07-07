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Вибухи біля Житомира: на одному з підприємств налагодили незаконне виробництво вибухівки

За фактами вибухів у Житомирській області підозри  отримали п’ять чоловіків. 

Вибухи біля Житомира: на одному з підприємств налагодили незаконне виробництво вибухівки
Фото: Нацполіція

Вибухи у населеному пункті Березина (біля Житомира), унаслідок яких загинули та постраждали люди, сталися через незаконне виготовлення вибухівки.  

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Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція України.

"За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами вже пʼятьом особам: двом керівникам підприємств та трьом працівникам одного із них (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України)", — ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Фото: Нацполіція

Йдеться про вибух 2 липня на складі промислового підприємства в селі Березина Глибочицької громади. Унаслідок цього 2 осіб загинули, ще 83 — постраждали, з них 8 неповнолітніх. Пошкоджено понад 100 домоволодінь, 3 автозаправні комплекси, близько 20 транспортних засобів.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту. 

Фото: Офіс генпрокурора

Підприємство функціонувало без наявності жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів — у безпосередній близькості до житлових будинків. 

Через порушення встановлених законом правил і норм під час виготовлення й зберігання вибухових речовин сталося загоряння, що призвело до детонації та подальших вибухів.

У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцями проживання посадовців і засновників підконтрольних підприємств.

Правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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