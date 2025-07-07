Справу голови АМКУ Кириленка передали до суду

За даними слідства, у 2020–2023 Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Кириленка судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, протягом 2020-2023 років обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави. Розслідування НАБУ і САП розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Справа Кириленка