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Справу голови АМКУ Кириленка передали до суду

За даними слідства, у 2020–2023 Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Справу голови АМКУ Кириленка передали до суду
Павло Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленка

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка

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Про це повідомляється на сайті НАБУ

Кириленка судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. 

За даними слідства, у 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, протягом 2020-2023 років обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави. Розслідування НАБУ і САП розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Справа Кириленка

  • Керівник АМКУ і колишній очільник Донецької області є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.
  • Досудове розслідування щодо цього факту завершено у грудні 2024 року. ВАКС встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами провадження до 4 липня 2025 року включно, по завершенню якого обвинувальний акт потрапить до суду.
  • Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу Радіо Свобода. Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни. 
  • 3 липня ВАКС зменшив заставу для дружини глави АМКУ Алли Кириленко із 9 млн грн до 242 тисяч
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