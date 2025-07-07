Справу голови АМКУ Кириленка передали до суду

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Кириленка судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
За даними слідства, у 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражних бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.
Крім того, протягом 2020-2023 років обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави. Розслідування НАБУ і САП розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".
Справа Кириленка
- Керівник АМКУ і колишній очільник Донецької області є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.
- Досудове розслідування щодо цього факту завершено у грудні 2024 року. ВАКС встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами провадження до 4 липня 2025 року включно, по завершенню якого обвинувальний акт потрапить до суду.
- Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу Радіо Свобода. Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни.
- 3 липня ВАКС зменшив заставу для дружини глави АМКУ Алли Кириленко із 9 млн грн до 242 тисяч.