У КМДА знову звинуватили КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень

У Київській міській державній адміністрації заявили, що понад півсотні розпоряджень наразі лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації, що ускладнює забезпечення життєдіяльності міста.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Непідписаними лишаються документи щодо: гуманітарної допомоги людям з інвалідністю; фінансування з резервного фонду обстежень пошкоджених будинків; визнання підприємств критично важливими; ліцензування освітніх закладів; розподілу освітньої субвенції для підготовки шкіл до нового навчального року", - йдеться в повідомленні.

Згідно списку проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, вісім з 54 розпоряджень датовані січнем 2025 року, шість – лютим, поточним липнем – також шість.

"Ще у 2015 році київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн – згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в заяві КМДА.

Конфлікт КМДА і КМВА