У КМДА знову звинуватили КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень

У Київській міській державній адміністрації заявили, що понад півсотні розпоряджень наразі лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації, що ускладнює забезпечення життєдіяльності міста.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Непідписаними лишаються документи щодо: гуманітарної допомоги людям з інвалідністю; фінансування з резервного фонду обстежень пошкоджених будинків; визнання підприємств критично важливими; ліцензування освітніх закладів; розподілу освітньої субвенції для підготовки шкіл до нового навчального року", - йдеться в повідомленні.
Згідно списку проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, вісім з 54 розпоряджень датовані січнем 2025 року, шість – лютим, поточним липнем – також шість.
"Ще у 2015 році київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн – згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в заяві КМДА.
Конфлікт КМДА і КМВА
- 29 січня мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.
- У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА.
- 30 січня КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, затягування усних і письмових рішень.
- На початку лютого КМДА також опублікувала список проєктів розпоряджень, які не розглянула КМВА. Серед них – продовження ліцензій для закладів освіти.
- У березні в МДА заявили, що близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними, і їх кількість збільшується.