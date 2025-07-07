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У КМДА знову звинуватили КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень

Наразі більше 50 проєктів розпоряджень перебувають на погодженні. 

У КМДА знову звинуватили КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень

У Київській міській державній адміністрації заявили, що понад півсотні розпоряджень наразі лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації, що ускладнює забезпечення життєдіяльності міста.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Непідписаними лишаються документи щодо: гуманітарної допомоги людям з інвалідністю; фінансування з резервного фонду обстежень пошкоджених будинків; визнання підприємств критично важливими; ліцензування освітніх закладів; розподілу освітньої субвенції для підготовки шкіл до нового навчального року", - йдеться в повідомленні. 

Згідно списку проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, вісім з 54 розпоряджень датовані січнем 2025 року, шість – лютим, поточним липнем – також шість.

"Ще у 2015 році київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн – згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в заяві КМДА.

 Конфлікт КМДА і КМВА
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