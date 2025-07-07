У Хотінській громаді Сумщини виявили тіла двох загиблих від обстрілів РФ

Загиблими є чоловіки 48 і 60 років.

Сьогодні, 7 липня, у Хотінській громаді на Сумщині виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів.

Про це повідомили у ОВА та в облпрокуратурі.

Зранку в Хотінській громаді Сумського району правоохоронці виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів - 48-річного та 60-річного чоловіків.

Як повідомили у ОВА, попередньо вони отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).