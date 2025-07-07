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Інструменти нового покоління в LEROY MERLIN: технологія Power X-Change — вигідно, зручно, надійно Новини компаній

Інструменти нового покоління в LEROY MERLIN: технологія Power X-Change — вигідно, зручно, надійно
Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна

Коли мова йде про ремонт, будівництво або роботу в саду, немає нічого важливішого за якісні інструменти. Вони не лише допомагають швидше впоратися з роботою, а й гарантують зручність, гарний результат та безпеку. Щоб сучасна та якісна техніка була ще й доступною за ціною, компанія LEROY MERLIN ініціювала розробку ексклюзивної лінійки інструментів з універсальною акумуляторною системою Power Х-Change, які відрізняються високою якістю та уніфікованим акумулятором.

Power X-Change: нове покоління інструментів

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
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Бренд Power X-Change народився у колаборації мережі будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN та великого відомого німецького виробника Einhell.

В основі лінійки інструментів Power X-Change — літій-іонні акумулятори, які підходять до більш як 300 різних пристроїв від трьох брендів: Dexter, Sterwins та Einhell. 

«Це інструменти нового покоління, які можуть живитися від одного уніфікованого акумулятора. Це дуже зручно і економічно. Це реальна інновація на ринку, яка отримала визнання в Європі та впевнено завойовує популярність в Україні» — зазначає Анна Бондаренко, категорійна менеджерка відділу LEROY MERLIN.

1 батарея, 3 бренди, безмежні можливості в LEROY MERLIN
Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна
1 батарея, 3 бренди, безмежні можливості в LEROY MERLIN

Інструменти для дому і саду

У лінійці Power X-Change представлено повний спектр ремонтних інструментів:

шурупокрути, перфоратори, дрилі, циркулярні та багатофункціональні пилки, шліфувальні машини, мультитул — пристрій, що ріже, шліфує, свердлить і зачищає завдяки вібрації.

А також є повний набір садової техніки:

Чотири моделі газонокосарок з різною потужністю та шириною ножа, тримери для підкосу трави, електрокоси, садові пилососи та акумуляторні пили. 

«Ці інструменти створені для зручної роботи: легкі, мобільні, без шнурів і без шуму. Всі моделі адаптовані до інтенсивного використання, а також підходять як для професіоналів, так і для домашніх користувачів»,— розповідає Євген Іванець, категорійний менеджер відділу LEROY MERLIN.

 

Садова техніка Sterwins
Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна
Садова техніка Sterwins

Чому Power X-Change — це вигідно? 

Комплект із коробки

На відміну від багатьох конкурентів LEROY MERLINодразу пропонує готове рішення: інструменти йдуть у комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм. Це заощаджує час та гроші.

Один акумулятор — три бренди

Акумулятори Power X-Change сумісні з інструментами Dexter, Sterwins і Einhell. Тобто одинакумулятор підходить для десятків різних пристроїв.

Гарантія до 5 років

На всю техніку з універсальною системою Power X-Change надається до 5 років гарантії. Акумулятори мають електронний гарантійний талон, який не загубиться і не зітреться — достатньо лише серійного номера. 

Power X-Change — це глобальне рішення, яке продається в усіх країнах, де працює LEROY MERLIN.Техніку можна купити в Європі й обслуговувати в Україні або навпаки. Гарантія діє в міжнародній системі, а сервісні центри готові допомогти в будь-який момент.

Power X-Change — це вибір сучасного майстра

Інструменти з технологією Power X-Change — це розумна інвестиція в якість, зручність у користуванні та ефективність, а сумісність з кількома брендами та тривала гарантія роблять інструменти Power X-Change кращим вибором для дому та саду. Завітайте до LEROY MERLIN та оберіть свою техніку, яка працюватиме на вас!
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