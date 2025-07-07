Сили оборони: ворог перекидає на південний напрямок фронту новостворений мотострілецький фронт

Командування ЗС РФ перекидає на ТОТ Запорізької і Херсонської областей кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку.

Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"За останній час ворог намагається поповнити свої втрати в живій силі, тому певна кількість сил і засобів заходять для того, щоб замінити на позиціях ті підрозділи, які понесли втрати. За даними нашої розвідки, на минулому тижні противник перекинув сюди новостворений мотострілецький полк. Цей полк був з "нуля" створений, виконуючи наказ Путіна про збільшення на 30 000 мобресурсу. Тобто це якраз нова військова частина, яка формувалася в населеному пункті Ханкала в Чечні. І вже зараз декілька батальйонів кількома ешелонами підійшли сюди. Вони вже прибули на тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської областей, і в недалекому майбутньому вони теж приєднаються до тих підрозділів, які проводять штурмові дії", — зазначає Волошин.

Також на Тендерівській і Кінбурнській косі минулого тижня відбулася ротація російських військових.

"Ворог провів ротацію і замінив відому Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду "Дон" на два батальйони їхніх десантно-штурмових військ з десантно-штурмової бригади. Чому замінив цих козаків? Тому що вона створена з різних мобілізованих, добровольців, що мають низький морально-психологічний стан і низьку боєготовність. Ворог боявся, що втратить Кінбурнську і Тендерівську коси, і тому замінив їх. Десь в недалекому майбутньому ця бригада "Дон" пройде відновлення, злагодження, і чекаємо, що ми її будемо добивати в чергових штурмах. Свої завдання на Тендерівській косі вона не виконала", — додає речник.