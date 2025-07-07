Російські війська обстріляли Хотінську громаду Сумщини, є постраждала

Російські війська атакували Хотінську громаду Сумської області. Унаслідок удару постраждала літня жінка.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, вона отримала множинні травми. Постраждалу доставили до лікарні, де надається вся необхідна медична допомога.

"Такі удари – чергове свідчення того, що ворог цілить по цивільному населенню. З територій, які постійно перебувають під ворожим вогнем, триває евакуація. Прошу всіх мешканців прикордоння не нехтувати власною безпекою та наважитися евакуюватися в більш безпечні райони", — наголошує очільник ОВА.