Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли Хотінську громаду Сумщини, є постраждала

Очільник ОВА закликає мешканців прикордонних сіл евакуюватися.

Російські війська обстріляли Хотінську громаду Сумщини, є постраждала
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумщини

Російські війська атакували Хотінську громаду Сумської області. Унаслідок удару постраждала літня жінка.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, вона отримала множинні травми. Постраждалу доставили до лікарні, де надається вся необхідна медична допомога.

"Такі удари – чергове свідчення того, що ворог цілить по цивільному населенню. З територій, які постійно перебувають під ворожим вогнем, триває евакуація. Прошу всіх мешканців прикордоння не нехтувати власною безпекою та наважитися евакуюватися в більш безпечні райони", — наголошує очільник ОВА. 

Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies