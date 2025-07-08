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Генштаб: на Покровському напрямку відбулось щонайсменше 46 боєзіткнень

Також активні бойові дії тривали на Лиманському напрямку.

Генштаб: на Покровському напрямку відбулось щонайсменше 46 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 7 липня відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шести авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із  реактивних систем залпового вогню.  

Сьогодні ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в районі Голубівки та Загризового.  

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще шість боєзіткнень досі тривають.  

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки та Виїмки.  

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.  

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Диліївки.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники стримують натиск противника, бої не вщухають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 78 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили автомобіль, десять мотоциклів, два квадроцикли, дві артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію візуального спостереження «Муром-М», два термінали супутникового зв’язку та три антени управління БпЛА. Крім того, уражено два автомобілі, мотоцикл та чотири артилерійські системи.  

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми поблизу Малинівки.  

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.  

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони та 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
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