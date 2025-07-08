Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами і артилерією

Упродовж доби армія РФ атакувала три громади Дніпропетровщини і Нікополь. Поранений чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади", – повідомив він у телеграмі.

Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан – середньої тяжкості.

Пошкоджене авто. Яких ще збитків завдав ворог – з'ясовують.