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Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами і артилерією

Є поранений, його стан – середньої важкості. 

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами і артилерією
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби армія РФ атакувала три громади Дніпропетровщини і Нікополь. Поранений чоловік.

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Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.  

"Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь,  Марганецька, Мирівська та Покровська громади", – повідомив він у телеграмі. 

Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. 

Пошкоджене авто. Яких ще збитків завдав ворог – з'ясовують.

  • Раніше через російські атаки у області постраждали 5 людей. 
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