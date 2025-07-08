Росіяни обстріляли Миколаївський район, є поранений (доповнено)

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що Миколаїв зазнав обстрілу російськими ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки виникла пожежа у передмісті. На місце вирушили відповідні екстрені служби.

51-річний чоловік дістав поранень, його було госпіталізовано.

Вранці Кім уточнив, що атаку ворог проводив з 02:10 по 02:32. Атакував "шахедами" Веснянську громаду. Внаслідок чого в с. Надбузьке поранено 51-річного чоловіка. На ранок стан постраждалого – стабільно важкий. Також виникли пожежі двох дачних будинків та сухої трави, які були ліквідовані.



