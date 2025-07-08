Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень

Генпрокурор розповів про перші результати аудиту майже 20 000 справ.

Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Офіс Генерального прокурора закрив 3756 кримінальних проваджень із понад 20 тисяч, виявлених аудитом. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів - 3756 кримінальних проваджень закрито", - написав він у Telegram.

Кравченко зазначив, що формально ці провадження мали пояснення, проте вони роками не розслідувалися; не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; і зрештою - не мали судової перспективи.

"Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду. Робота триває", - додав генпрокурор.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies