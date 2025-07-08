Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень

Офіс Генерального прокурора закрив 3756 кримінальних проваджень із понад 20 тисяч, виявлених аудитом.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів - 3756 кримінальних проваджень закрито", - написав він у Telegram.
Кравченко зазначив, що формально ці провадження мали пояснення, проте вони роками не розслідувалися; не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; і зрештою - не мали судової перспективи.
"Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду. Робота триває", - додав генпрокурор.
- 17 червня Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України за поданням президента. 21 червня президент Зеленський підписав указ про його призначення.
- В кінці червня Кравченко анонсував аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.
- Більше про Руслана Кравченка – в публічному інтерв'ю із ним "Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати",