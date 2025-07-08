Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень

Генпрокурор розповів про перші результати аудиту майже 20 000 справ.

Офіс Генерального прокурора закрив 3756 кримінальних проваджень із понад 20 тисяч, виявлених аудитом.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів - 3756 кримінальних проваджень закрито", - написав він у Telegram.

Кравченко зазначив, що формально ці провадження мали пояснення, проте вони роками не розслідувалися; не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; і зрештою - не мали судової перспективи.

"Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду. Робота триває", - додав генпрокурор.