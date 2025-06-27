​Генпрокурор пообіцяв провести аудит справ, які стосуються бізнесу

"Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту".

Генеральний прокурор Руслан Кравченко обіцяє провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.

Про це він заявив на форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Другий пріоритет – це нарешті розібратися з провадженнями, які стосуються бізнесу, захистити бізнес і дійти справедливості в цих питаннях", - сказав Кравченко.

Раніше він заявляв про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора та пообіцяв забезпечити комунікацію з бізнесом в рамках закону.

"Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань", - повідомляв Кравченко.

За його словами, на практиці діяльність Департаменту "зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур".

"Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах", - зазначив генпрокурор.

"Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість", - додав Кравченко.

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