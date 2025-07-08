​У НАБУ за 1,5 року призначили 153 нових працівників, зокрема - 78 детективів

Протягом 2024-2025 років у Національному антикорупційному бюро призначили 153 нових працівники, з яких 78 детективів і 10 аналітиків.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, відбір у НАБУ доволі тривалий, він передбачає проходження багатоетапних тестувань, перевірку на доброчесність, під час якої перевіряється бекграунд кандидата і членів його сім’ї, з’ясовується інформація з попередньої роботи.

Також у НАБУ зараз поповнюють не лише підрозділи детективів, але й підрозділи, що забезпечують оперативно-технічний супровід і залучені до проведення спеціальних операцій.

Крім того, у місті Дніпро запрацював відділ детективів, який прикріплений до Харківського територіального управління. Детективи цього відділу розслідують злочини на території міста Дніпро і Дніпропетровщини.

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За словами Кривоноса, детективи в НАБУ отримують у середньому від 75 тисяч до 130 тисяч гривень зарплати.

"Треба враховувати вислугу років, спеціальне звання, наявність доступу до державної таємниці, науковий ступінь, за які передбачені різні доплати. Це середня «вилка». Є працівники, які мають звання полковника, науковий ступінь, певну вислугу років, і займають посаду старшого детектива, - вони можуть отримувати і до 150 тисяч гривень", - зазначив він.є

НАБУ було створене президентом 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.

6 березня 2023 року новим Директором НАБУ призначено Семена Кривоноса.