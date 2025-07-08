​У НАБУ за 1,5 року призначили 153 нових працівників, зокрема - 78 детективів

Протягом 2024-2025 років у Національному антикорупційному бюро призначили 153 нових працівники, з яких 78 детективів і 10 аналітиків.
Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу директор НАБУ Семен Кривонос.
За його словами, відбір у НАБУ доволі тривалий, він передбачає проходження багатоетапних тестувань, перевірку на доброчесність, під час якої перевіряється бекграунд кандидата і членів його сім’ї, з’ясовується інформація з попередньої роботи.
Також у НАБУ зараз поповнюють не лише підрозділи детективів, але й підрозділи, що забезпечують оперативно-технічний супровід і залучені до проведення спеціальних операцій.
Крім того, у місті Дніпро запрацював відділ детективів, який прикріплений до Харківського територіального управління. Детективи цього відділу розслідують злочини на території міста Дніпро і Дніпропетровщини.
За словами Кривоноса, детективи в НАБУ отримують у середньому від 75 тисяч до 130 тисяч гривень зарплати.
"Треба враховувати вислугу років, спеціальне звання, наявність доступу до державної таємниці, науковий ступінь, за які передбачені різні доплати. Це середня «вилка». Є працівники, які мають звання полковника, науковий ступінь, певну вислугу років, і займають посаду старшого детектива, - вони можуть отримувати і до 150 тисяч гривень", - зазначив він.є
- НАБУ було створене президентом 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.
- 6 березня 2023 року новим Директором НАБУ призначено Семена Кривоноса.
- У грудні 2023 Верховна Рада ухвалила зміни до закону, яким збільшила штатну чисельність НАБУ на 300 посад. Таким чином штат відомства буде збільшено до 1000 осіб. Зазначалося, що це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років. Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.
- НАБУ займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці. Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії "А".