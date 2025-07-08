Наймолодшому захиснику Азовсталі Назарію Гринцевичу ("Грінці") посмертно присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу звання Героя України посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Захисника відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. Документ датовано 8 липня.

Гринцевич – офіцер Національної гвардії України, воював у складі тоді ще полку "Азов". Став на захист України в 18-річному віці.

Він був одним із наймолодших захисників Азовсталі і потрапив у ворожий полон. Чотири місяці ворог тримав його в колонії на окупованій частині Донецької області. Після звільнення з неволі "Грінка" повернувся до захисту держави. Більше про Героя – в інтерв'ю з ним.

"Грінка" загинув у травні 2024-го, у віці 21 року.

Учора президент повідомив, що обговорював відзначення захисників званнями Героя України: "Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно".



