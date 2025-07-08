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Наймолодшому захиснику Азовсталі Назарію Гринцевичу ("Грінці") посмертно присвоїли звання Героя України

Його удостоїли ордену "Золота Зірка". 

Наймолодшому захиснику Азовсталі Назарію Гринцевичу ("Грінці") посмертно присвоїли звання Героя України
Назарій Гринцевич
Фото: Сергій Борзов у Telegram

Президент Володимир Зеленський присвоїв молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу звання Героя України посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті президента

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Захисника відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. Документ датовано 8 липня. 

Гринцевич – офіцер Національної гвардії України, воював у складі тоді ще полку "Азов". Став на захист України в 18-річному віці. 

Він був одним із наймолодших захисників Азовсталі і потрапив у ворожий полон. Чотири місяці ворог тримав його в колонії на окупованій частині Донецької області. Після звільнення з неволі "Грінка" повернувся до захисту держави. Більше про Героя – в інтерв'ю з ним

"Грінка" загинув у травні 2024-го, у віці 21 року. 

Учора президент повідомив, що обговорював відзначення захисників званнями Героя України: "Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно". 


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