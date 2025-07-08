Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 8 вересня

Соснівський районний суд Черкас продовжив до 8 вересня запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання настоятелю Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію (Денису Снігірьову).

Про це повідомила пресслужба суду.

"8 липня 2025 року відбулося чергове судове засідання у справі за обвинуваченням настоятеля Черкаської єпархії УПЦ у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.161, ч.ч.2,3 ст.436-2 КК України. У судовому засіданні було задоволено клопотання прокурора та продовжено до 8 вересня 2025 року строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого, у виді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в судовому засідання завершено дослідження 4 та 5 томів письмових доказів справи із семи.

Наступне судове засідання, під час якого заплановано продовжити дослідження письмових доказів, призначено на 31 липня.