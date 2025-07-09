​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаПолітика

Комісія БЕБ отримала від уряду офіційний документ про відмову призначати переможця конкурсу

Комісія окремо повідомить про свої позицію після вивчення документу. 

Комісія БЕБ отримала від уряду офіційний документ про відмову призначати переможця конкурсу

Комісія з добору директора Бюро економбезпеки отримала від уряду офіційний документ стосовно рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського. Вона опублікувала його в повному обсязі.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

У витязі з протоколу, датованому 7 липня, уряд вирішив відхилити проєкт розпорядження Кабміну про призначення Цивінського О.І. Директором БЕБ. Там зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням інформації з листа СБУ.

Завдання поінформувати про відповідне рішення міжнародні та іноземні організації, що надавали Україні міжнародну технічну допомогу в сфері запобігання і протидії корупції прем'єр-міністр поклав на віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину

"Конкурсна комісія наразі переглядає його (документа. – Ред.) зміст і окремо повідомить про свою позицію", – прокоментували в комісії отриманий витяг з протоколу. 

Що відбувається з призначенням директора БЕБ

У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.

На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.

Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. 

Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.

30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського. 

7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.

8 липня Конкурсна комісія сказала, що дізналася про рішення уряду з його каналу в Telegram і додала, що очікує на офіційний документ.

Олександр Цивінський, коментуючи рішення уряду, сказав, що він десять років успішно проходив перевірки СБУ, служив у ГУР і має доступ до державної таємниці, тож він не розуміє, які “безпекові оцінки” стали підставою для відхилення його кандидатури.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies