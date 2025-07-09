Олександр Цивінський не знає, через які “безпекові оцінки” Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду керівника БЕБ

Переможець конкурсу на посаду очільника БЕБ Олександр Цивінський прокоментував відхилення його кандидатури Кабміном.
“Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме “безпекові оцінки” стали підставою для відповідного рішення”, - написав Цивінський.
Він додав, що має допуск до держтаємниці.
Як вважає Олександр Цивінський, оприлюднене рішення Кабміну не відповідає закону, тепер він очікує публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами.
Крім того, він звернувся до Кабміну, конкурсної комісії та СБУ з метою отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки.
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Кабмін просить Комісію з добору директора БЕБ повторно подати кандидатури на цю посаду. Таким чином Кабмін вирішив не затверджувати на посаді директора БЕБ Олександра Цивінського, раніше обраного на конкурсі.
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Комісія з добору директора БЕБ очікує на офіційне повідомлення про рішення Кабміну попросити подання нових кандидатів на посаду.
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Кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість українські урядовці виступали за інших претендентів – детективів Михайла Буртового та Олега Борисенка, по три голоси.
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Цивінський – чинний детектив Національного антикорбюро, він працює там з 2015 року. Керує 3-им підрозділом детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Він брав участь в резонансному розслідуванні про корупцію в будівельній сфері Києва "Чисте місто".
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Цивінський казав, що не спілкується з батьком, який мешкає в Росії. Центр протидії корупції стверджує, що він проходив усі перевірки, необхідні для доступу до державної таємниці.
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БЕБ уже тривалий час не має повноцінного директора – з квітня 2023. Там постійно змінюються т.в.о.
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У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). У квітні 2023 року Кабмін звільнив Мельника за власним бажанням.
- У лютому минулого року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. У квітні 2024 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ.