Олександр Цивінський не знає, через які “безпекові оцінки” Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду керівника БЕБ

Цивінський звернувся за цією інформацією до Кабміну, конкурсної комісії та СБУ.

Переможець конкурсу на посаду очільника БЕБ Олександр Цивінський прокоментував відхилення його кандидатури Кабміном.

“Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме “безпекові оцінки” стали підставою для відповідного рішення”, - написав Цивінський.

Він додав, що має допуск до держтаємниці.

Як вважає Олександр Цивінський, оприлюднене рішення Кабміну не відповідає закону, тепер він очікує публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами.

Крім того, він звернувся до Кабміну, конкурсної комісії та СБУ з метою отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки.