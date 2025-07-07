Судитимуть шахраїв, які ошукали на 5 млн грн родичів військових

До суду передали обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за фактом шахрайства. Вони пропонували родичам зниклих чи полонених "допомогу", за яку вимагали гроші.
Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі.
Встановили, що учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.
У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм "допомогу" у поверненні з полону або лікуванні. За свої "послуги" зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на банківські картки.
Наразі встановили 23 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 млн грн.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Судитимуть мешканку Львівщини, яка видурила у військового майже мільйон гривень.