Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаПраво

Судитимуть шахраїв, які ошукали на 5 млн грн родичів військових

Вони пропонували родичам зниклих чи полонених "допомогу", за яку вимагали гроші. 

Судитимуть шахраїв, які ошукали на 5 млн грн родичів військових
Судитимуть шахраїв, які обманювали родичів військових
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

До суду передали обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за фактом шахрайства. Вони пропонували родичам зниклих чи полонених "допомогу", за яку вимагали гроші. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі. 

Встановили, що учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон. 

Вилучені під час обшуків докази
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура
Вилучені під час обшуків докази

У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм "допомогу" у поверненні з полону або лікуванні. За свої "послуги" зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на банківські картки.

Наразі встановили 23 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Судитимуть мешканку Львівщини, яка видурила у військового майже мільйон гривень.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies