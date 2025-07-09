Литва відтермінувала вимогу щодо знання мови для українських біженців

Вимога щодо знання литовської мови буде призупинена щонайменше на шість місяців.

Кабмін Литви відтермінував вимогу щодо знання литовської мови для українських біженців, які працюють у країні.

Про це повідомляє LRT.

Таким чином вимога щодо знання литовської мови буде призупинена щонайменше на шість місяців, до закінчення терміну дії тимчасового захисту, наданого українцям.

Наразі українські біженці перебувають під тимчасовим захистом ЄС до 4 березня 2026 року. Втім, цей період може бути продовжений, як це було з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Міністерство освіти Литви спочатку домагалося чотирирічного звільнення від вимоги щодо знання мови для біженців з тимчасовим захистом. Пізніше воно запропонувало скасувати звільнення у 2028 році, але в результаті відкликало цю ідею.

В свою чергу, міністр культури Шарунас Бірутіс стверджував, що відкладення вимоги щодо знання мови не є виправданим.

З лютого 2022 року Литва зареєструвала приблизно 96 тис. українських біженців. Станом на вересень 2024 року в Литві працювало близько 33,9 тис. українців. Дані Державної мовної інспекції свідчать про те, що близько 6,8 тис. осіб наразі пройшли курси литовської мови.