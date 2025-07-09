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Світовий банк виділить $116 млн гранту для теплопостачання Харкова та інших міст

Для «Укренерго» передбачили постачання 29 трансформаторів за близько $100 млн та ще майже $100 млн грантової допомоги для їх захисту.

Світовий банк виділить $116 млн гранту для теплопостачання Харкова та інших міст
Світовий банк
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк під час конференції URC-2025 у Римі планує оголосити про надання $116 млн грантового фінансування для підтримки теплозабезпечення Харкова та ще шести українських міст.

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Про це повідомила керівниця програми з інфраструктури та сталого розвитку для Східної Європи Севара Мелібаєва, передає «Інтерфакс-Україна».

«На URC ми збираємося оголосити розширення підтримки, надаючи додаткові $116 млн грантового фінансування Харкову для продовження підтримки сектору опалення, а також ще шести містам разом з Міністерством розвитку громад та територій», — сказала Мелібаєва під час панельної дискусії в Римі.

Вона нагадала, що у грудні 2025 року до Харкова вже доставили 12 мобільних когенераційних блоків потужністю приблизно 60 МВт і контейнерні котельні на 200 МВт.

Мелібаєва також повідомила, що Світовий банк планує надати $70 млн у вигляді грантів і кредитів для «Укргідроенерго» на масштабування систем зберігання енергії.

Крім того, для «Укренерго» передбачили постачання 29 трансформаторів орієнтовною вартістю $100 млн та ще близько $100 млн грантової допомоги для їх захисту.

Вона також зазначила, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписала угоду про фінансування на €370 млн для будівництва нових офшорних вітрових електростанцій потужністю 350 МВт, а також інвестує в пілотний проєкт із накопичення енергії на заході України.

  • Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує наступного тижня домовитись із партнерами щодо підтримки енергоносіями.
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