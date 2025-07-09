​У Харкові затримали зрадника, який "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харкові російського інформатора, який шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони і "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Після вербування чоловік отримував від окупантів координати, які потрібно було "перевірити" і надати щодо них звіт.

Під виглядом робочих поїздок по регіону шпигун фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах. Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат.

За даними СБУ, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.

Зловмисника затримали за місцем проживання в Харкові. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).