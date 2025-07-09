​Уночі мобільні групи ППО знищили майже 100 ворожих цілей, - Повітряні сили

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Під час російської повітряної атаки 9 липня завдяки мобільним вогневим групам були знищені майже 100 цілей.

Про це розповів керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"У своєму ешелоні, в нижньому, вони відпрацьовують доволі непогано - сьогодні завдяки ним знищено трохи менше сотні цілей", - сказав Ігнат.

За його словами, ефективну роботу показують і дрони-перехоплювачі, завдяки ним знищені десятки ворожих цілей.

Як повідомлялося, вночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет. Основний удар ворога був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях. Станом на 08:30 протиповітряною обороною було знешкоджено 718 засобів повітряного нападу.

Президент Володимир Зеленський назвав чергову атаку Росії "показовою". Він зазначив, що минулої ночі ворог застосував найбільшу кількість повітряних цілей за добу – 741. Зеленський закликав партнерів запровадити "болючі санкції" проти РФ.