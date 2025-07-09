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​Уночі мобільні групи ППО знищили майже 100 ворожих цілей, - Повітряні сили

Ефективну роботу показують і дрони-перехоплювачі.

​Уночі мобільні групи ППО знищили майже 100 ворожих цілей, - Повітряні сили
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Під час російської повітряної атаки 9 липня завдяки мобільним вогневим групам були знищені майже 100 цілей.

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Про це розповів керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"У своєму ешелоні, в нижньому, вони відпрацьовують доволі непогано - сьогодні завдяки ним знищено трохи менше сотні цілей", - сказав Ігнат.

За його словами, ефективну роботу показують і дрони-перехоплювачі, завдяки ним знищені десятки ворожих цілей.

  • Росія з кожним тижнем збільшує кількість ракет і дронів, якими б'є по Україні. Минулого тижня вона випустила рекордну на той момент кількість ракет і дронів – 550. 
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