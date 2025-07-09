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​Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн на закупівлі генераторів для Пунктів незламності під час блекаутів

Йому повідомили про підозру в службовій недбалості.

​Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн на закупівлі генераторів для Пунктів незламності під час блекаутів
Фото: Нацпол

Правоохоронці викрили керівника одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації, який "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Встановлено, що під час блекаутів у 2023 році посадовець уклав договір із приватною компанією щодо придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву. Втім, відповідно до висновків судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена - "переплата" склала понад 4,8 млн гривень.

Поліцейські з’ясували, що чиновник не здійснив належного моніторингу цін на ринку та не перевірив реальну вартість товару, через що допустив значні збитки бюджету.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. 

  • Пункти незламності -  проєкт, який ініціювали у листопаді 2022 року на тлі масованих обстрілів росіянами критичної інфраструктури України. Пункти незламності - це місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо.
  • На початку минулого року Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури повідомляло, що в Україні працюють 12 596 "Пунктів незламності", ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.
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