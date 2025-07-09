​Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн на закупівлі генераторів для Пунктів незламності під час блекаутів

Йому повідомили про підозру в службовій недбалості.

Правоохоронці викрили керівника одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації, який "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Встановлено, що під час блекаутів у 2023 році посадовець уклав договір із приватною компанією щодо придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву. Втім, відповідно до висновків судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена - "переплата" склала понад 4,8 млн гривень.

Поліцейські з’ясували, що чиновник не здійснив належного моніторингу цін на ринку та не перевірив реальну вартість товару, через що допустив значні збитки бюджету.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.