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Зеленський зустрівся з Папою Римським

Лев XIV заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Зеленський зустрівся з Папою Римським
Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV
Фото: Vatican Media

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. Про це пише Суспільне з посиланням на Getty Images, які опублікували світлину з зустрічі.

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зустріч Володимира Зеленського і Папи Римського 9 липня 2025 року
Фото: Vatican Media
зустріч Володимира Зеленського і Папи Римського 9 липня 2025 року

Про заплановані переговори президента з понтифіком раніше розповідав речник Зеленського.

Український президент, за інформацією "Суспільного", подякував Папі Леву XIV за гостинність і підтримку. Лідери обговорили повернення викрадених Росією українських дітей.

Також Зеленський відзначив роль Ватикану у сприянні діалогу. 

У свою чергу Папа Римський заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

"Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень", – повідомило згодом видання Vatican News.

Обраний цьогоріч Папа Римський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав до мирного діалогу. Нещодавно він прийняв дітей з Харкова і пообіцяв не забувати про Україну. 

У травні Лев XIV вже мав зустріч із Володимиром Зеленським, коли той разом з першою леді відвідував його інтронізацію.
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