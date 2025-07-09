Понад 100 людей постраждали внаслідок лісової пожежі на околицях Марселя

У зв'язку з пожежами є перебої в русі транспорту.

Внаслідок лісової пожежі поблизу Марселя постраждали понад 100 людей. Вогонь охопив близько 1700 акрів землі, передає The Times.

Одна будівля знещена, ще десять – пошкоджені. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретелью під час відвідування Марселя сказав, що боротьбу з вогнем ведуть близько 800 пожежників.

Мер Марселя Бенуа Паян закликав усіх мешканців бути пильними і обмежити пересування, аби дати можливість працювати екстреним службам.

У зв'язку з небезпекою авіарейси переспрямували з Марселя до інших міст, деякі довелося скасувати. Автомагістраль перекрили, а рух поїздів з заходу й півночі міста поставили на паузу. Десятки мешканців були евакуйовані, а іншим вказали залишатися вдома і перебувати подалі від доріг.

Серед 110 поранених дев'ятеро – це вогнеборці.