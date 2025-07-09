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Понад 100 людей постраждали внаслідок лісової пожежі на околицях Марселя

У зв'язку з пожежами є перебої в русі транспорту.

Понад 100 людей постраждали внаслідок лісової пожежі на околицях Марселя
Фото: скриншот Sky News

Внаслідок лісової пожежі поблизу Марселя постраждали понад 100 людей. Вогонь охопив близько 1700 акрів землі, передає The Times.

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Одна будівля знещена, ще десять – пошкоджені. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретелью під час відвідування Марселя сказав, що боротьбу з вогнем ведуть близько 800 пожежників. 

Мер Марселя Бенуа Паян закликав усіх мешканців бути пильними і обмежити пересування, аби дати можливість працювати екстреним службам. 

У зв'язку з небезпекою авіарейси переспрямували з Марселя до інших міст, деякі довелося скасувати. Автомагістраль перекрили, а рух поїздів з заходу й півночі міста поставили на паузу. Десятки мешканців були евакуйовані, а іншим вказали залишатися вдома і перебувати подалі від доріг. 

Серед 110 поранених дев'ятеро – це вогнеборці. 

  • Європа протягом попередніх тижнів страждає від високих температур, які місцями спричинили стихійні пожежі. Масштабні загоряння були, зокрема, в Туреччині. 
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