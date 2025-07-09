Понад 100 людей постраждали від лісових пожеж біля Марселя

Вогонь вже на околицях другого за розміром французького міста.

На півдні Франції вирують лісові пожежі: стихія загрожує Марселю, що є другим найбільшим містом країни.

Як пише BBC, внаслідок швидкого поширення загоряння постраждали 110 людей. Щонайменше 400 змушені були залишити домівки в межах евакуації. Влада наголосила на забороні самостійно виїздити без відповідного розпорядження, щоб автівки пожежників мали змогу вільно пересуватися дорогами.

Загалом боротьбу з вогнем ведуть близько 800 співробітників служби з надзвичайних ситуацій. Дев'ять з них зазнали ушкоджень.

Аеропорт Марселя упродовж вівторка був змушений припинити обслуговування пасажирів, проте ввечері знову зміг приймати рейси.