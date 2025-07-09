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Понад 100 людей постраждали від лісових пожеж біля Марселя

Вогонь вже на околицях другого за розміром французького міста. 

Понад 100 людей постраждали від лісових пожеж біля Марселя
Пожежі біля Марселя
Фото: EPA/UPG

На півдні Франції вирують лісові пожежі: стихія загрожує Марселю, що є другим найбільшим містом країни.

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Як пише BBC, внаслідок швидкого поширення загоряння постраждали 110 людей. Щонайменше 400 змушені були залишити домівки в межах евакуації. Влада наголосила на забороні самостійно виїздити без відповідного розпорядження, щоб автівки пожежників мали змогу вільно пересуватися дорогами. 

Загалом боротьбу з вогнем ведуть близько 800 співробітників служби з надзвичайних ситуацій. Дев'ять з них зазнали ушкоджень.

Аеропорт Марселя упродовж вівторка був змушений припинити обслуговування пасажирів, проте ввечері знову зміг приймати рейси. 
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