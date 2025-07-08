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Прокурори ЄС розслідують можливе нецільове використання коштів ультраправою групою Європарламенту

До цієї групи входили, зокрема, ультраправі французьке «Національне обʼєднання» та німецька «Альтернатива для Німеччини».

Прокурори ЄС розслідують можливе нецільове використання коштів ультраправою групою Європарламенту
Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель
Фото: EPA/UPG

Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо можливого нецільового використання коштів розформованою ультраправою фракцією Європарламенту Identity and Democracy (ID), повідомляє Politico з посиланням на джерела.

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Слідчі вивчають факти, викладені у конфіденційному аудиті Європарламенту. У звіті зафіксовано порушення на суму понад €4 млн, серед яких — фіктивні або завищені контракти, порушення процедур закупівель і фінансування позапарламентської діяльності, зокрема, донати неприбутковим організаціям, повʼязаним з політиками з Identity and Democracy. Однією з таких структур виявилась французька організація зі стерилізації котів.

Речник прокуратури підтвердив початок офіційного провадження, але не надав деталей. Жодній особі наразі не пред’явили обвинувачення.

Колишній генеральний секретар ID Філіп Клаейс минулого тижня заявив, що всі виплати «були належно задокументовані і обґрунтовані».

У минулому скликанні група ID об’єднувала ультраправі партії французьке «Національне обʼєднання» та німецьку «Альтернативу для Німеччини».

  • Як відомо, лідерка французької політсили Марін Ле Пен цьогоріч була визнана винною у розтраті коштів Європарламенту й тимчасово втратила право балотуватись у президенти Франції. Вона оскаржує вирок.
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