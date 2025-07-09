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ФБР відкрило кримінальні справи проти свого колишнього очільника та екскерівника ЦРУ

Відплата за минулі розслідування щодо Дональда Трампа.

ФБР відкрило кримінальні справи проти свого колишнього очільника та екскерівника ЦРУ
Фото: CNN

За інформацією американських ЗМІ, Федеральне бюро розслідувань США розпочало кримінальні провадження проти колишнього свого керівника Джеймса Комі та ексдиректора Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.

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Як пише Reuters, обох підозрюють у порушеннях під час слідства щодо можливого російського втручання у вибори президента США 2016 року, на яких Дональд Трамп переміг кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У ЦРУ минулого тижня заявили, що знайшли недоліки у звіті щодо нібито бажання російського диктатора Путіна схилити хід голосування виборників на користь Трампа. 

Ступінь серйозності звинувачень на адресу Комі та Бреннана наразі не розкривається. Кримінальне провадження не обов'язково призводить до офіційного судового процесу.  
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