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Французька розвідка підтвердила регрес іранської ядерної програми

Але не весь запас збагаченого урану вдалося знищити.

Французька розвідка підтвердила регрес іранської ядерної програми
Голова французької розвідки Ніколя Лерне
Фото: DW

Очільник французької розвідки Ніколя Лерне вперше після завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном прокоментував наслідки бомбардувань ядерних об'єктів американськими винищувачами.

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Як пише Deutsche Welle, посадовець оприлюднив оцінку, відповідно до якої ядерна програма Тегерана була "надзвичайно відкинута в часі, можливо, на місяці".

Лерне має інформацію, що принаймні частина збагаченого урану була знищена, проте решту владі ісламської республіки вдалося захистити від обстрілів. Раніше Франція володіла даними про те, що Іран в разі подальшого успіху у збагаченні радіоактивного елемента міг би зібрати близько 10 ядерних бомб. 
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