Троє людей загинули внаслідок нападів хуситів на вантажні судна в Червоному морі

Одне судно було потоплено, ще одне залишилося без руху.

Внаслідок нападів хуситів на вантажні судна в Червоному морі загинули три члени екіпажу, одне судно було потоплено, а друге залишилося без руху.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що угруповання, яке діє за підтримки Тегерану, знову активізує напади на життєво важливий торговий маршрут.

“Внаслідок нападів “трагічно загинули троє моряків, багато людей отримали поранення, а судно MV Magic Seas та його вантаж були повністю втрачені”, ‒ заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Вона додала, що США “продовжать вживати необхідних заходів для захисту свободи судноплавства та комерційного судноплавства”.

“Судно MV Eternity C під ліберійським прапором зазнало значних пошкоджень і втратило всю рушійну силу”, – заявила у вівторок британська служба морської торгівлі (UK Maritime Trade Operations), зв’язкова лінія між ВМС Великої Британії та комерційним судноплавством.

За словами групи, судно, що належить Греції, зазнало багатогодинних атак, зокрема з використанням гранатометів та підходу кількох катерів.

Раніше ліберійська делегація підтвердила кілька смертей під час засідання Міжнародної морської організації. Associated Press також повідомила про загибель трьох моряків, посилаючись на військово-морські сили Європейського Союзу.Відновлення атак, особливо враховуючи їхню серйозність, може знову стримати більше власників та екіпажів від проходження через Червоне море, неминучу зону під час використання Суецького каналу Єгипту для розмежування між Азією та Європою, а також підвищити фрахтові ставки та витрати на страхування.

Ці напади, які сталися лише через кілька тижнів після військового протистояння Ізраїлю з Іраном, але на тлі все ще тривалої війни у Смузі Гази, посилять занепокоєння екіпажів, яким доручено проходити цим водним шляхом. Якщо напади посиляться, насильство може підвищити ціни на нафту, оскільки це погіршить ланцюги поставок.