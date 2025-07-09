Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСвіт

Орбан закликав усунути фон дер Ляєн напередодні вотуму недовіри президентці Єврокомісії

Угорський уряд відхилив рекомендації блоку щодо економічної політики.

Орбан закликав усунути фон дер Ляєн напередодні вотуму недовіри президентці Єврокомісії
Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Віктор Орбан загострив конфлікт Угорщини з Європейським Союзом, закликаючи до усунення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Bloomberg.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Його уряд відхилив рекомендації блоку щодо економічної політики.

“Час йти”, – написав Орбан у середу на соцплатформі X, супроводжуючи це зображенням фон дер Ляєн, яка виходить з червоної рамки. 

Фон дер Ляєн завтра зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті. Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя. Справа стосується скандалу, що пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин. Очікується, що вона переживе вотум довіри.

У дописі Орбана також йшлося про відхилення економічних пропозицій комісією, яка заявила, що Будапешт повинен вжити постійних фіскальних заходів для вирішення бюджетного дефіциту. Міністерство економіки Орбана “висміяло цей політичний рецепт”.

“На відміну від Брюсселя, для уряду сім'ї, пенсіонери та угорські компанії на першому місці, а не транснаціональні корпорації”, – йдеться у заяві міністерства в середу.

  • Орбан активізував кампанію проти євроблоку з 27 країн, зокрема, проти фон дер Ляєн та підтримки ЄС Україні, менше ніж за рік до виборів, на яких він намагатиметься продовжити своє півторадесятирічне перебування на посаді.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies