Орбан закликав усунути фон дер Ляєн напередодні вотуму недовіри президентці Єврокомісії

Віктор Орбан загострив конфлікт Угорщини з Європейським Союзом, закликаючи до усунення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Bloomberg.

Його уряд відхилив рекомендації блоку щодо економічної політики.

“Час йти”, – написав Орбан у середу на соцплатформі X, супроводжуючи це зображенням фон дер Ляєн, яка виходить з червоної рамки.

Фон дер Ляєн завтра зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті. Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя. Справа стосується скандалу, що пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин. Очікується, що вона переживе вотум довіри.

У дописі Орбана також йшлося про відхилення економічних пропозицій комісією, яка заявила, що Будапешт повинен вжити постійних фіскальних заходів для вирішення бюджетного дефіциту. Міністерство економіки Орбана “висміяло цей політичний рецепт”.

“На відміну від Брюсселя, для уряду сім'ї, пенсіонери та угорські компанії на першому місці, а не транснаціональні корпорації”, – йдеться у заяві міністерства в середу.