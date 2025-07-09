Американська компанія Mattel, яка виготовляє іграшки, анонсувала нову ляльку Barbie – з діабетом 1 типу. Вона матиме глюкометр і інсулінову помпу – медичні пристрої, які змушені використовувати пацієнти з таким захворюванням, пише ABC News.

Діабет 1 типу – це хронічне захворювання, за якого людина має порушення вироблення гормону інсуліну. Віцепрезидентка компанії Кріста Беґер, коментуючи нову ляльку, сказала, шо це важливий крок у спільноті інклюзивності.

Вона вважає, що Barbie допомагає сформувати у дітей простіше сприйняття світу та дозволяє їм бачити себе в улюблених ляльках. Також компанія-виробник сподівається, що такі ляльки сприятимуть емпатії.

Символічним є й одяг ляльки: її вбрали в синій топ і спідницю в горошок, що символізують обізнаність про діабет.

Нову ляльку розробляли спільно з організацією з дослідження і захисту діабету 1 типу Breakthrough T1D.

"Ми були в захваті, коли «Барбі» звернулася до нас з пропозицією співпрацювати над розробкою ляльки Барбі з діабетом 1 типу", – прокоментував керівник організація Аарон Джей Ковальські.

Окрім основної ляльки, компанія представила іще дві: інструкторки з фітнесу Peloton Робін Арзон у США та моделі Ліли Мосс у Великій Британії, які висвітлюють захворювання.