У Римі сьогодні розпочалася дводенна Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference. За декілька хвилин перед відкриттям демонстрували кадри російських ударів по українських містах.

Україну представляють президент Володимир Зеленський та урядова команда. Участь беруть лідери різних країн та президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн.

Також присутній приватний сектор, зацікавлений у відбудові України. Зокрема, представники 500 італійських компаній. Є й представники і міжнародних та громадських організацій.

"Ми надіємося, що зрештою побачимо кінець цієї жахливої війни. В той же час відбудова і відновлення потрібні під час війни", – сказав у вступному слові заступник голови Ради міністрів Італії.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні сказала, що лідери країн прибули, аби взяти участь в цій важливій ініціативі.

"Надзвичайно вражаюче число, скільки країн представлено тут", – прокоментувалавона.

Мелоні підкреслила, що Росія посилює напади на Україну та старається принести темряву, голод і страх.

Наступним слово мав президент Зеленський, якого зустріли тривалими оплесками. Він нагадав, що вночі Росія завдала масованого удару, зокрема іранськими дронами, які вона модифікувала.

"Українці зараз стикаються з атаками сотень дронів кожної ночі. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет. Цієї ночі – близько 400, і вони намагаються робити це якомога частіше. І це саме те, чого хоче Путін: щоб наші люди страждали, тікали з України, щоб будинки, школи, смерті життя були знищені не лише біля передової. Пам'ятаєте, лише рік тому багато людей думали, що Україна не хотіла миру? Але ми сказали ще тоді, що повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася до миру", – сказав президент.

Він додав, що зараз очевидно, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію.

URC 2025

На сайті, присвяченому заходу, зазначили, що це вже четверта Конференція з відновлення України, що продовжує щорічну серію політичних заходів високого рівня на тему швидкого відновлення та довгострокової реконструкції з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємства, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство зберуться разом, об'єднані спільним зобов'язанням зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно. Учасники представлятимуть різні групи зацікавлених сторін, демонструючи свою рішучу відданість майбутньому України.

Подібні заходи, але присвячені реформам, а не відновленню України, відбувалися з 2017 року. Першу Ukraine Reform Conference приймав Лондон, потім – Копенгаген, Торонто, Вільнюс. Після початку повномасштабної війни формат заходів змінили, оскільки відновлення після завданих ворогом ушкоджень є одним з головним завдань.

Присвячені відновленню заходи проходили в Лугано, Лондоні, Берліні.

Цьогорічна конференція зосередиться на: