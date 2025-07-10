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Трамп запитав в президента Ліберії, де він так добре вивчив англійську. Але це – його державна мова

Ліберія була заснована як колонія для колишніх американських рабів.

Трамп запитав в президента Ліберії, де він так добре вивчив англійську. Але це – його державна мова
Зустріч Трампа з лідерами країн Африки
Фото: White House у Facebook

Президент США Дональд Трамп запитав у колеги з Ліберії Джозефа Боакая, де він вивчав англійську, намагаючись зробити комплімент його рівню володіння. Але Ліберія – це країна, де англійська є офіційною мовою, пише The Times

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Президент Боакай виголошував коротку промову під час зустрічі африканських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі, що пройшла в середу. Він назвав Ліберію давнім другом США і сказав, що вони вірять, що політика Трампа зробить Америку знову великою (референс на передвиборче гасло Make America Great Again). 

"Ми просто хочемо дуже вам подякувати за цю можливість", – сказав він. 

Трамп на це сказав: "Така хороша англійська. Де ви навчилися говорити так добре? Де ви навчалися?". 

"У Ліберії?" – спитав Трамп. "Так, сер", – відповів Боакай.

Ліберія, найстаріша республіка Африки, була заснована як колонія для звільнених американських рабів. Її історія настільки тісно сплетена зі США, що державний прапор за взірець мав зірково-смугастий стяг Сполучених Штатів. 

Окрім лідера Ліберії, Трамп приймав представників Габону, Гвінеї-Біссау, Мавританії та Сенегалу. Wall Street Journal пише, що Трамп хоче, аби африканські країни погодилися приймати висланих зі США мігрантів. 
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