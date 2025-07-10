Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через високі ціни на яйця

Президент США неодноразово обіцяв знизити ціни на яйця, які різко зросли значною мірою через масштабний спалах пташиного грипу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала до суду на посадовців Каліфорнії через підвищення цін на яйця, пише DW.

“Штат Каліфорнія сприяв історичному зростанню цін на яйця, запроваджуючи непотрібну бюрократію на виробництво яєць”, – йдеться у позові.

Трамп неодноразово обіцяв знизити ціни на яйця, які різко зросли значною мірою через масштабний спалах пташиного грипу. Зростання цін також посилило занепокоєння споживачів щодо інфляції та зростання вартості життя.

У позові були названі штат Каліфорнія, губернатор Гевін Ньюсом, генеральний прокурор Роб Бонта та інші посадовці штату.

Адміністрація Трампа заявила, що регулювання Каліфорнії курячих та яєчних ферм, а також закони про боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами створюють “непотрібну бюрократію”, яка підвищила ціни на яйця по всій країні.

“Американці по всій країні постраждали від наслідків ліберальної політики, яка спричинила масову інфляцію на товари повсякденного вжитку, такі як яйця”, – заявила генеральна прокурорка Пем Бонді.

У позові йдеться, що федеральний Закон про інспекцію яєчних продуктів 1970 року дозволяє Міністерствам сільського господарства, охорони здоров'я та соціальних служб США регулювати яйця з метою захисту здоров'я та добробуту споживачів. Він також вимагає “національної єдності” у стандартах безпеки яєць.

Більше про правила Каліфорнії щодо яєчних ферм

Каліфорнія ухвалила кілька законів, включно з ініціативами виборців щодо регулювання яєчних та курячих ферм, зокрема ті, що забороняють фермерам “щільно утримувати курей разом”.

Закони вимагають, щоб курей утримували в вольєрах, де вони можуть “лежати, вставати, повністю витягувати кінцівки та вільно обертатися”. Законодавчі акти були спрямовані на зниження ризику харчових захворювань та зменшення жорстокого поводження з тваринами.

У позові йдеться, що Каліфорнія може регулювати ферми в штаті, але не може нав'язувати ці вимоги до яєць з інших штатів.

У 2014 році на Каліфорнію подали до суду шість штатів: Міссурі, Небраска, Оклахома, Алабама, Кентуккі та Айова ‒ щодо правил щодо яєць, але штати програли судовий процес.

У 2023 році свинарі подали до суду на одну з каліфорнійських ініціатив виборців 2018 року, яка створювала мінімальні вимоги до простору для свиней, корів та курей. Вони заявили, що це також регулює свинарів з інших штатів.

Верховний суд зберіг ініціативу.